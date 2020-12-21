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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

شهود عيان يكشفون ملابسات سقوط طالبة من بلكونة في بدر

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 09:03 م
سقوط طالبة من بلكونة
سقوط طالبة من بلكونة
داليا عبد الباسط
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كشف شهود العيان ملابسات وفاة طالبة جامعية جراء سقوطها من «بلكونة» عقار خاص بطالبات الجامعة ببدر.

وقالوا إن الفتاة كانت متواجدة بمفردها داخل البلكونة، واختل توازنها وفوجئوا بسقوطها، مؤكدين أن الفتاه لم تعانِ من أي مشاكل نفسية أو عضوية ومن المتفوقين بالجامعة، لينتقل فريق من نيابة الشروق وبدر لمعاينة مكان الحادث، وأمرت بتشريح الجثة.

بداية الواقعة كانت عندما ورد بلاغ لقسم شرطة بدر يفيد بسقوط طالبة من الطابق الرابع من عقار خاص بطالبات الجامعة بدائرة القسم، وبإجراء التحريات اللازمة تبين صحة البلاغ، وتم نقل الفتاة للمستشفى وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

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