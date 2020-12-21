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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

وضع حجر الأساس للمرحلة الثانية من تطوير كورنيش النيل ببنى سويف

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 09:18 م
تطوير كورنيش النيل
تطوير كورنيش النيل ببنى سويف
بنى سويف - محمد حفيظ
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قام الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، واللواء دكتور أحمد فهمي مدير إدارة المشروعات الكبرى بالهيئة الهندسية، بوضع حجر أساس المرحلة الثانية من مشروع تطوير كورنيش النيل، بعد ما تم الانتهاء من المرحلة الأولى لتطوير الجزء العلوى من منطقة الكورنيش بطول 5 كم.

وذلك بحضور بلال حبش نائب محافظ بني سويف، واللواء جمال مسعود السكرتير العام والعقيد تامر أبو بكر إدارة المشروعات بالهيئة الهندسية، وعدد من التنفيذيين المعنيين وأعضاء المكتب الفني بالمحافظة.

وتفقد المحافظ ومدير إدارة المشروعات الأعمال الجاري تنفيذها بالجزء السفلي من الكورنيش بطول 1.5كم بداية من قاعة المؤتمرات حتى نادي الكشافة البحرية، ضمن مشروع التطوير الشامل للمنطقة وتحويلها لمتنفس حضاري مميز لكافة المواطنين، وذلك وفق التصميم المقترح، والذي يشمل مكونات جمالية وترفيهية وممشى، حيث تمت مراعاة العناصر الجمالية في تنفيذ الأعمال وإضفاء الشكل الحضاري على شاطئ النيل.

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