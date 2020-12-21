مصادر: 50 شيخ طريقة صوفية اجتمعوا بالقصبي قبل إعلان إصابته بكورونا
الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 10:29 م
كتب : عمرو رشدىطباعة
كشفت مصادر في المشيخة العامة للطرق الصوفية أنَّ 50 شيخ طريقة اجتمعوا مع الدكتور عبدالهادي القصبي، شيخ مشايخ الطرق الصوفية، قبل الإعلان عن إصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) ومنذ يومين تحديدًا، خلال تأبين شيخ الطريقة الدسوقية المحمدية.
وطالبت المشيخة مَن حضروا حفل التأبين التوجه لإجراء مسحات طبية للتأكد من سلامتهم.
ومن أبرز الحضور: الدكتور علاء أبوالعزائم، شيخ الطريقة العزمية، والشيخ طارق الرفاعي، شيخ الطريقة الرفاعية، والدكتور جمال الدسوقي، شيخ الدسوقية الجديد، والشيخ هاني الإمبابي شيخ الطريقة الإمبابية، والشيخ أشرف عاشور البرهامي شيخ البرهامية.
وطالبت المشيخة مَن حضروا حفل التأبين التوجه لإجراء مسحات طبية للتأكد من سلامتهم.
ومن أبرز الحضور: الدكتور علاء أبوالعزائم، شيخ الطريقة العزمية، والشيخ طارق الرفاعي، شيخ الطريقة الرفاعية، والدكتور جمال الدسوقي، شيخ الدسوقية الجديد، والشيخ هاني الإمبابي شيخ الطريقة الإمبابية، والشيخ أشرف عاشور البرهامي شيخ البرهامية.