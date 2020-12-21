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رئيس التحرير التنفيذي
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تقارير ومتابعات

«هبة» تتحدى إعاقتها البصرية بابتكار «كوتشينة برايل» (فيديو)

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 09:17 م
هبة
هبة
حسام عسل
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لم يكن فقدانها لبصرها عائقا أمامها، بل كانت خير من يتحدى هذه الإعاقة، بعدم الاستسلام، وعاشت وتعايشت معها، وقررت تسخير الأشياء من حولها لخدمتها، حتى أن الأشياء التي تعتمد على حاسة البصر أتقنتها بطريقتها الخاصة كالمبصرين، من هذه الأشياء لعبة «الكوتشينة» والتي حولتها لتناسب استخدامها، من خلال الكتابة عليها بطريقة برايل، ودعت أصدقاءها للعب معاها وقضاء وقت سعيد.

تقول هبة رحمى الطالبة بكلية الألسن وصاحبة فكرة «كوتشينة برايل»، إن هذه الفكرة خطرت على بالها منذ طفولتها، خاصة أنها وشقيقتها من متحدى إعاقة البصر، وكن لا يستطعن اللعب مع أطفال العائلة، فقررت أن تتعلم الكوتشينة بواسطة والدتها، ثم الكتابة عليها بطريقة برايل، مشيرة إلى أنه بهذه الطريقة يمكن أن تدمج بين الشخص الكفيف والشخص العادي في ممارسة الأنشطة الترفيهية.

وأضافت أنها قررت أن تقوم بتطوير نوع الكوتشينة المستخدمة من الورقية إلى البلاستيكية نظرا لكون الأولى سريعة التلف، ولا تستطيع الصمود طويلا معها، وقامت بدعوة أصدقائها لمشاركتها اللعب، حيث تبين مهارتها في هذه اللعبة.

وعن الطريقة التي تقوم بها تقول هبة إن والدتها تملي لها الأرقام والرموز، وتقوم بكتابتها يدويا بطريقة برايل، وتستغرق الكتابة وقتا طويلا نسبيا، كما تقوم ببث فيديوهات عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي لعرض أفكار لمتحدى الإعاقة، وتشجيعهم على خوض العديد من التجارب المختلفة، والتعبير عن أنفسهم وممارسة واكتشاف مواهبهم.

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