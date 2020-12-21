واشنطن تطلب مواطنًا ليبيًا بتهمة التورط في هجوم لوكربي

وجه وزير العدل الأمريكي وليام بار، اليوم الإثنين، رسميًا اتهامًا لمواطن ليبي جديد متورط في حادثة تفجير طائرة لوكربي التابعة لشركة بان أمريكان عام 1988، ما أسفر عن مقتل أكثر من 200 شخص.وقال بار خلال مؤتمر صحفي مساء اليوم من واشنطن، إنه تم إصدار مذكرة للقبض على "أبو عجيله محمد مسعود" متهم ليبي جديد في قضية لوكربي ليبيا، والتي أدين فيها المسئول السابق عبدالباسط المقرحي.واعتبر وزير العدل الأمريكي أن هجوم لوكربي، والذي قتل فيه 270 ضحية، هو أكثر هجوم دموي تعرضت له الولايات المتحدة بعد هجمات 11 سبتمبر 2001.وأشار الوزير الأمريكي إلى أن واشنطن ستعمل على ترحيل مسعود من ليبيا وإحضاره إلى الولايات المتحدة من أجل التحقيق معه وإحالته إلى المحاكمة.ويخضع مسعود الآن للاحتجاز في ليبيا، وفقًا لصحيفة وول ستريت جورنال، وهو ما لم تؤكده السلطات الليبية حتى الآن.وكان الهجوم الإرهابي الذي استهدف الطائرة الأمريكية فوق منطقة لوكربي الأسكتلندية قبل 32 عامًا قد أسفر عن مقتل 270 شخصًا معظمهم أمريكيون كانوا في طريقهم من لندن إلى نيويورك.