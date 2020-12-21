بورصة وول ستريت تنخفض عند الفتح بفعل مخاوف سلالة جديدة لكورونا

تراجعت المؤشرات الرئيسية للأسهم الأمريكية عند الفتح اليوم الاثنين، إذ أثارت سلالة جديدة من فيروس كورونا في بريطانيا مخاوف من مزيد من العرقلة للنشاط الاقتصادي.وانخفض المؤشر داو جونز الصناعي 20.05 نقطة، أو 0.07 %، إلى 30159.00 نقطة في بداية جلسة التداول ببورصة وول ستريت.ونزل المؤشر ستاندرد اند بورز500 القياسي 25.13 نقطة، أو 0.68 %، إلى 3684.28 نقطة في حين هبط المؤشر ناسداك المجمع 159.49 نقطة، أو 1.25 %، إلى 12596.14 نقطة.وزادت المؤشرات الثلاثة خسائرها في التعاملات المبكرة.