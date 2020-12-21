المركزي الروسي: انخفاض أرباح القطاع المصرفي في نوفمبر

قال البنك المركزي الروسي، الإثنين إن أرباح القطاع المصرفي في روسيا تراجعت إلى 149 مليار روبل (1.98 مليار دولار) في نوفمبر من 170 مليار روبل في أكتوبر.وأضاف البنك المركزي أن البنوك الروسية حققت أرباحا بلغت 1.4 تريليون روبل في الأحد عشر شهرا الأولى من 2020.وقالت وكالة التصنيف الائتماني الروسية (أكرا) في وقت سابق هذا الشهر إن الأرباح الصافية للبنوك الروسية مجتمعة قد تهبط إلى 735 مليار روبل في 2021، أو حوالي نصف ما تتجه لتحقيقه هذا العام.