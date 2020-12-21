انتهاء جولة الإعادة لانتخابات اتحاد طلاب جامعة مطروح

أعلن الدكتور مصطفى النجار رئيس جامعة مطروح، اليوم الاثنين، انتهاء جولة الإعادة بكليات التربية، الآثار واللغات، والحاسبات والذكاء الاصطناعي، وذلك ضمن انتخابات اتحاد الطلاب للعام الجامعي 2020 2021.وأضاف رئيس الجامعة أن الانتخابات حُسمت بالتزكية بكليات الزراعة الصحراوية والبيئية، الطب البيطري، التربية للطفولة المبكرة، التربية الرياضية بنين، وعلوم البترول والتعدين، واكتمال النصاب القانوني أمس بكليات التمريض، السياحة والفنادق، التربية النوعية.وأكد النجار حرص الجامعة على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية أثناء العملية الانتخابية، من خلال منع التكدس، الالتزام بارتداء الكمامة، والتباعد الاجتماعي، مشيرًا لأهمية الانتخابات الطلابية، والتي تُقدم نموذجًا للممارسة الديمقراطية وحرية الاختيار داخل الجامعة.وأوضح رئيس الجامعة أن إجراء الانتخابات الطلابية تتم في مناخ من النزاهة والشفافية، دون أدنى تحيز، والجامعة تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين.