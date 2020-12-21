«المالية» تعلن نتائج طروحات سندات الخزانة اليوم
الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 06:27 م
راندا التونيطباعة
أعلنت وزارة المالية نتائج طروحات سندات الخزانة، الاثنين، حيث سجل أعلى عائد على السندات أجل 3 سنوات، 13.70% وأقل عائد 13.40%،ومتوسط العائد13.63%، وسجل أعلى عائد على السندات أجل 7 سنوات،14.18 %، وأقل عائد 13.75%، ومتوسط العائد14.18%.
وطرح البنك المركزي المصري، الاثنين، سندات خزانة حكومية بقيمة إجمالية تبلغ 13 مليار جنيه.
وتبلغ قيمة الطرح الأول 5.5 مليار جنيه لأجل 3 سنوات، وتبلغ قيمة الطرح الثاني 7.5 مليار جنيه لأجل 7 سنوات.
من ناحية أخرى، توقعت وزارة المالية وفقًا لمشروع موازنة 2020-2021، أن يصل إجمالي الدين العام إلى 83%، من الناتج المحلي الإجمالي، مع بلوغ فوائد الدين 566 مليار جنيه.
وطرح البنك المركزي المصري، الاثنين، سندات خزانة حكومية بقيمة إجمالية تبلغ 13 مليار جنيه.
وتبلغ قيمة الطرح الأول 5.5 مليار جنيه لأجل 3 سنوات، وتبلغ قيمة الطرح الثاني 7.5 مليار جنيه لأجل 7 سنوات.
من ناحية أخرى، توقعت وزارة المالية وفقًا لمشروع موازنة 2020-2021، أن يصل إجمالي الدين العام إلى 83%، من الناتج المحلي الإجمالي، مع بلوغ فوائد الدين 566 مليار جنيه.