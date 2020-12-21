«المالية» تعلن نتائج طروحات سندات الخزانة اليوم

أعلنت وزارة المالية نتائج طروحات سندات الخزانة، الاثنين، حيث سجل أعلى عائد على السندات أجل 3 سنوات، 13.70% وأقل عائد 13.40%،ومتوسط العائد13.63%، وسجل أعلى عائد على السندات أجل 7 سنوات،14.18 %، وأقل عائد 13.75%، ومتوسط العائد14.18%.وطرح البنك المركزي المصري، الاثنين، سندات خزانة حكومية بقيمة إجمالية تبلغ 13 مليار جنيه.وتبلغ قيمة الطرح الأول 5.5 مليار جنيه لأجل 3 سنوات، وتبلغ قيمة الطرح الثاني 7.5 مليار جنيه لأجل 7 سنوات.من ناحية أخرى، توقعت وزارة المالية وفقًا لمشروع موازنة 2020-2021، أن يصل إجمالي الدين العام إلى 83%، من الناتج المحلي الإجمالي، مع بلوغ فوائد الدين 566 مليار جنيه.