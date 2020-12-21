الأوروبية للأدوية: لا دليل على عدم فاعلية لقاح فايزر ضد سلالة كورونا

أعلنت الوكالة الأوروبية للأدوية، اليوم الإثنين، عن أنه ليس هناك أي دليل يتيح القول بأن لقاح فايزر- بايونتيك لن يكون فاعلا لمكافحة السلالة الجديدة من فيروس كورونا المستجد، والتي ظهرت خصوصا في المملكة المتحدة.

وقالت المديرة العامة للوكالة إيمير كوك، في مؤتمر صحفي، أعلنت فيه الموافقة على استخدام اللقاح المذكور: "حتى الآن، ليس هناك أي دليل يوحي بأن هذا اللقاح يفتقر إلى الفاعلية ضد السلالة الجديدة".