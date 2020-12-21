محافظ الغربية: منع التجمعات أمام مركز خدمات التأشيرات لمواجهة كورونا

كلف محافظ الغربية عادل داود رئيس حي أول طنطا، بالتوجه إلى مقر مركز خدمات التأشيرات للمملكة العربية السعودية بمدينة طنطا لمنع تجمعات المواطنين المترددين على المركز وتنظيم عمليات الدخول والخروج وفق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.وانتقل رئيس حي أول طنطا بصحبة قوة من الشرطة بمديرية أمن الغربية والمرافق وموظفي الحي لتنظيم حركة المرور ومنع التجمعات والتنبيه بارتداء الكمامات على جميع المترددين والتنسيق مع مسئولي مركز الخدمات بتنظيم حركة تردد المواطنين ومنع أي تزاحم منعا لانتشار فيروس كورونا.وكان المواطنون من ساكني شارع أبوبكر الصديق المتفرع من شارع الفاتح بمدينة طنطا قد ارسلوا استغاثات إلى الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بسبب عدم اتباع الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا أمام مركز خدمات التأشيرات للمملكة العربية السعودية وتوافد المئات من المواطنين واسرهم من محافظات الدلتا الراغبين في السفر لإنهاء إجراءات التأشيرات ووجود كبار السن والأطفال والأمهات وافتراشهم مداخل العمارات بالشارع في مشهد من شأنه زيادة الإصابات ت بفيروس كورونا