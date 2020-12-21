وفاة الكاتبة أمل خالد عن عمر يناهز 55 عامًا

رحلت عن عالمنا، مساء أمس، الكاتبة والقاصة أمل خالد، عن عمر ناهز الـ55 عاما.وأعرب عدد من المثقفين والكتاب عن حزنهم الشديد بخبر وفاة الكاتبة المفاجئ، وتحول موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إلى سرادق عزاء بمجرد انتشار هذا الخبر.وكتب الروائي والكاتب المصري هشام علوان: "موهوبة أخرى من بنات جيلي ترحل في صمت، آثرت العزلة، والزهد في كل شيء، والبعد عن صخب النخبة الزائف، كان لها أسلوبها المميز الخاص، في الكتابة والسرد، مع السلامة يا أمل.. ستجدين في رحمة الله راحة وبراحا لآلامك.. إنا لله وإنا إليه راجعون".أما الكاتبة والروائية عفاف السيد كتبت: "مع السلامة يا أمل.. مع السلامة ياحبيبتي.. مكانك الجديد في جنة ربنا أكتر رحمة وطمأنينة، ونعتها الشاعرة والكاتبة أمينة عبدالله قائلة: يوم حزين جدا.. وداعا أمل خالد.. قهرتيني".وعبر الشاعر سعيد شحاتة، عن حزنه بقوله: "أمل خالد.. هتوحشي وسط البلد وقلوب حبايبك يا طيبة.. هتوحشي الناس والتفاصيل البسيطة وأتيلييه القاهرة وكل الأماكن اللي بتحبك قوي.. كنت محتفظ لك بنسخة من روايتك الجميلة (غزة في القلب) اللي وصتيني عليها.. معلش هديها لأي حد بيحبك عشان يقرأها ويترحم على روحك النبيلة.. كنتِ طيبة قوي وودودة قوي يا أمل.. كنتِ أطيب بكتير من الوسط اللي عشتي فيه.. الله يرحمك يا بنت الحكايات الجميلة".