البنتاجون: غواصة نووية تعبر مضيق هرمز لأول مرة

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، الاثنين، عن عبور غواصة نووية لأول مرة بمضيق هرمز برفقة سفن حربية أخرى، وفقا لما نقلته قناة العربية السعودية.وكان قال مسؤول عسكري أميركي، في نهاية اغسطس الماضي، إن البحرية الإيرانية سيطرت على ناقلة نفط ترفع العلم الليبيري، واحتجزتها لفترة وجيزة بالقرب من مضيق هرمز وسط تصاعد التوترات بين طهران والولايات المتحدة.من ناحية أخرى كان أكد مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية، عباس عراقجي، في أكتوبر الماضي، رفض طهران أي تواجد عسكري أجنبي -بما في ذلك الأوروبي- في الخليج.وجاءت تصريحات مساعد وزير الخارجية تعقيبا على إعلان الدنمارك إرسال قوات الى مضيق هرمز للانضمام إلى "التحالف الأوروبي البحري"، بدعوى توفير الأمن في مياه المنطقة.