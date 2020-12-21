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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

الأزهر يدين ذبح تونسي بالقصرين

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 05:57 م
ذبح تونسي بالقصرين
ذبح تونسي بالقصرين
أميرة العناني
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أعرب الأزهر الشريف عن إدانته الشديدة للحادث الوحشي الذي قُتل فيه مواطن تونسي في ولاية القصرين التونسية، ذبحًا، على يد مجموعة إرهابية ضالة الإثنين.

وأكد الأزهر أن تلك الأعمال الإرهابية الهمجية لا تصدر إلا من نفوس لا تؤمن حق الإيمان بالله الرحمن الرحيم وبرسوله الذي جاء رحمة للعالمين، بل تبتعد كل البعد عن تعاليم الأديان السمحة التي تدعو إلى نبذ العنف والقسوة حتى مع الحيوان والجماد.

والأزهر إذ يدين هذا العمل الإجرامي الوحشي، فإنه يؤكد تضامنه الكامل مع تونس الشقيقة في مواجهة الإرهاب اللعين والقضاء عليه، معربًا عن خالص التعازي لأسرة الضحية في هذا المُصاب الأليم.

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