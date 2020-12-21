36 وفاة و2499 إصابة جديدة بكورونا في الأردن

أعلنت وزارة الصحة الأردنية، الإثنين، تسجيل 36 وفاة و2499 إصابة جديدة بفيروس كورونا.وذكرت وكالة الأنباء الأردنية، في تقرير لها صادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة، أن إجمالي الإصابات الجديدة ارتفع إلى (277،448) حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة حاليًّا (27،676) حالة، وارتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (3604) حالات.