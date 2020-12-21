محافظ بورسعيد يفتتح قاعة اللواء مصطفى كامل بعد تطويرها

افتتح اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الاثنين، قاعة "اللواء الدكتور مصطفى كامل" بديوان عام محافظة بورسعيد بعد أعمال التطوير، وذلك بحضور اللواء مصطفى كامل محافظ بورسعيد الأسبق، وذلك فى إطار الاحتفالات بعيد بورسعيد القومى خلال هذا الأسبوع.وأكد المحافظ أنه تمت تسمية قاعة المؤتمرات بالديوان العام باسم "اللواء مصطفى كامل" محافظ بورسعيد الأسبق تقديرا لجهوده وعطائه الكبير للمحافظة خلال توليه منصب محافظ بورسعيد للمحافظة.ومن جانبه، أشاد اللواء مصطفى كامل بالإنجازات التى شهدتها بورسعيد تحت راية اللواء عادل الغضبان وتحقيق أوجه التنمية الشاملة على أرض بورسعيد، وقدم التهنئة للواء عادل الغضبان، لحصوله على جائزة أفضل محافظ عربى، مثمنا جهوده المتواصلة فى خدمة المحافظة وأبنائها.