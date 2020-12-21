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الإثنين 21 ديسمبر 2020 الموافق 06 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ارتفاع إصابات كورونا في كندا لـ511748 والوفيات 14245

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 05:58 م
كورونا في كندا
كورونا في كندا
وكالات
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بلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في كندا 511 ألفا و748 حالة حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الإثنين بالتوقيت المحلى لمدينة تورونتو، وذلك بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وأشارت البيانات إلى أن عدد الوفيات في كندا بلغ 14245 حالة، بينما تعافى 422 ألفا و175 شخصا من مرض كوفيد - 19 الذى يسببه فيروس كورونا.

ومر حوالي 47 أسبوعا منذ ظهور الحالة الأولى للإصابة بفيروس كورونا في كندا.

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