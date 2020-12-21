ارتفاع إصابات كورونا في كندا لـ511748 والوفيات 14245

بلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في كندا 511 ألفا و748 حالة حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الإثنين بالتوقيت المحلى لمدينة تورونتو، وذلك بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.وأشارت البيانات إلى أن عدد الوفيات في كندا بلغ 14245 حالة، بينما تعافى 422 ألفا و175 شخصا من مرض كوفيد - 19 الذى يسببه فيروس كورونا.ومر حوالي 47 أسبوعا منذ ظهور الحالة الأولى للإصابة بفيروس كورونا في كندا.