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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

أحوال: منظمات حقوقية تحذر من ارتفاع معدلات الوفيات بين اللاجئين في تركيا

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 07:28 م
اللاجئين في تركيا
اللاجئين في تركيا
إسراء صلاح الدين
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أكد موقع "أحوال" التركي، أن هناك عددا متزايدا من وفيات اللاجئين في مقاطعة فان جنوب شرق تركيا، وفقًا لتقرير جديد صادر عن شبكة التضامن مع اللاجئين، وهي مجموعة ائتلافية لحقوق الإنسان مقرها الولايات المتحدة.

ودعت الشبكة إلى اتخاذ إجراءات بشأن تعامل تركيا على مستوى الدولة مع اللاجئين باعتباره "مشكلة تهريب أشخاص"، والتي بدورها تدفع سلطات منطقة الحدود إلى التعامل معهم كقضية أمنية، حسبما ذكرت صحيفة مورنينج ستار البريطانية.

يأتي التقرير بعد زيارة استغرقت يومين لمقاطعة فان الواقعة على الحدود مع إيران في نوفمبر.

واحتلت المقاطعة عناوين الصحف الدولية هذا الصيف عندما لقي 61 شخصًا على الأقل حتفهم في غرق سفينة في بحيرة فان في يونيو  وتعد هذه الحادثة هي الثانية من نوعها خلال ستة أشهر.

وتقع البحيرة على بعد 50 كيلومترًا من الحدود، وقد تحولت في السنوات الأخيرة الى وسيلة لطالبي اللجوء، وخاصة من أفغانستان وإيران وباكستان، لتجنب نقاط تفتيش الشرطة والدرك التي أقيمت على طول الطرق المتجهة غربًا.

ويتطلع طالبو اللجوء إلى شق طريقهم إلى اليونان التي يرون أنها بوابة إلى أوروبا الغربية.

وشارك التقرير روايات شخصية من المسئولين الأتراك، الذين تم تهديدهم بالاحتجاز بسبب مساعدة اللاجئين، حيث قال أحد المسئولين إن تقديم قطعة خبز للمجموعة سيعتبر جريمة.

كما أشار التقرير إلى أن الوفد مُنع من زيارة مقابر لضحايا مجهولي الهوية أو وضع زهور القرنفل تخليدًا لذكرى من ماتوا في المأساة.

وأضاف أن المواطنين الأتراك الذين يعيشون في قرى حدودية والمتهمين بمساعدة اللاجئين يواجهون عقوبات قاسية وتطلق عليهم قوات الأمن التركية والإيرانية النار بانتظام، مشيرة إلى وفاة ٨ من سكان فان على الأقل في ظل هذه الظروف خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

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