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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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تحقيقات

ليست الأولى: هجمات إرهابية أثناء احتفالات أعياد الميلاد (Story Map)

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 10:41 م
هجمات إرهابية
هجمات إرهابية
هايدي حمدي
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أطلق مرصد دار الإفتاء المصرية تحذيراته من أن الأيام المقبلة ستشهد عمليات إرهابية من قبل جماعات داعش الإرهابية، بالتزامن مع احتفالات أعياد الميلاد التي اقترب موعدها وهي بعد أيام قليلة، استنادًا على بث أطلقته داعش تدعو فيه إلى شن هجمات في أعياد الميلاد المقبلة بعد أيام.

ويعتبر المرصد أن القضاء على داعش في منطقة ما لا يعني القضاء على التنظيم نهائيًا، لوجود عناصر تابعة له من كل الدول، لافتًا إلى ظهور ما يعرف بـ "ظاهرة العائدون من داعش"، التي أكدت كثير من التقارير والدراسات أن عناصر منهم لا يزالون على صلة بالتنظيم وأفكاره.

وبحسب تقارير أوروبية صدرت في الأشهر الأخيرة، فالتنظيم يسعى للعودة بقوة من خلال تزايد قوته في معاقله التقليدية بالعراق وسوريا، وارتفاع منحنى عملياته في القارة الأفريقية، ما سيكون دافعًا قويًا لعناصره في المجتمعات الغربية بتنفيذ هجمات إرهابية محتملة.

من خلال استخدام أداة StoryMap، قمنا برصد الهجمات التي شنها التنظيم الإرهابي مستهدفًا تدمير احتفالات أعياد الميلاد، للنيل من أكبر عدد ممكن من المؤسسات والأبرياء.


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