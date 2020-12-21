50 % تخفيضًا في تذاكر القطارات لأسر الشهداء والمصابين

خاطب المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء الهيئة القومية لسكك حديد مصر بشأن المشكلات التي تواجه أسر الشهداء والمصابين خلال سفرهم بالقطار وعدم تمتعهم بنسة خصم.أضاف قومي الشهداء أنه تم إفادة المجلس بأنه في إطار إستراتيجية الدولة في تخفيف الأعباء المالية عن كاهل الموازنة العامة وذلك من خلال تحمل كل وحدة اقتصادية أعباءها المالية، ما أدى إلى قيام الهيئة بإنتهاج سياسة جديدة تساهم في تحديث وتحسين أسطول عربات نقل الركاب للإرتقاء بمستوى الخدمة وتوفير الأمن والسلامة لجمهور المسافرين فقد صدر قرار وزير النقل رقم 54 لسنة 2020 بشأن تنظيم سفر بعض الفئات بالقطارات ومن بينهم مصابي ثورة 25 يناير.ويُمنح مصابو ثورة 25 يناير تخفيضًا قيمته 50% من أجور السفر المعمول بها، وذلك بموجب كارنيه المجلس، على أن يتم خصم قيمة التخفيض المذكور من موازنة المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين.