كاتب تركي يشكك في تحسن اقتصاد بلاده

عبر الكاتب التركي المعارض مراد مراد أوغلو، الأحد، عن شكوكه في تحسن اقتصاد بلاده، معبرا عن دهشته من تصديق بعض الموالين للرئيس التركي رجب طيب إردوغان بأن الاقتصاد يمكن أن يتحسن.وأوضح مراد أوغلو في مقال بصحيفة "سوزجو"، أنه يبحث عن سبب يجعله يصدق أن الاقتصاد سيتحسن، ولكنه لا يجد، ولا سيما في ظل الحالة التي وصلت إليها البلاد بعد 18 عاما على بقاء الحزب الحاكم في السلطة، وفقا لصحيفة زمان التركية.وتابع مراد أوغلو: "عندما ننظر لبلادنا وللدول الأخرى منذ 18 عاما وحتى الآن، نجد أنهم أفضل بكثير، ما السبب يا ترى؟ من السبب عن سوء وضعنا؟".وأكد الكاتب التركي أنه لا يعتقد أن حد الجوع لأسرة مكونة من أربعة أفراد هو 2.516 ليرة، وخط الفقر 8085 ليرة، بينما الحد الأدنى للأجور 2.324 ليرة.وأشار إلى أنه قبل 16 عامًا، كان معدل التضخم في أبريل 2004: 10.18 بالمائة، فكيف يرتفع الآن إلى 14.03 بالمائة، مشيرا إلى أن التضخم المعلن غير حقيقي، معربا عن أسفه على السنوات الضائعة.