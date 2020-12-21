رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 21 ديسمبر 2020 الموافق 06 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

تأجيل محاكمة 8 متهمين لإدارتهم جماعة الاتجار بالبشر

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 05:51 م
محكمة جنايات القاهرة
محكمة جنايات القاهرة
عادل عبد العال
طباعة
أجّلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، محاكمة 8 متهمين لإدارتهم جماعة إجرامية منظمة في الاتجار بالبشر بقسم منشأة ناصر لجلسة 22 ديسمبر.

المتهمون بحسب ترتيبهم في أمر الإحالة هم: (مصطفى.ر، طبيب بشري وإبراهيم.س دون عمل وسامح.ر شريك في مقلي ورامي.س وخالد.ي، يعمل سكرتير طبيب وأشرف.ي يعمل نجار مسلح ومصطفى.م يعمل سواق ومصطفى.أ، صاحب معرض سيارات) .

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، وعضوية المستشارين أيمن عبد الخالق ومحمد أحمد صبري، وأمانة سر محمد فريد وهاني شحاتة.

كشف أمر إحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية أنهم اسسوا ونظموا إدارة جماعة اجرامية منظمة تعمل بصفة مستمرة بهدف ارتكاب جرائم الاتجار بالبشر وذلك من اجل الحصول بشكل مباشر علي منفعة مادية بأن تعاملوا بالنقل والتسليم في أشخاص طبيعية وهم المجني عليهم إبراهيم محمد وآية بلبل وفاطمة عدلي وكان ذلك باستغلال حاجاتهم للمال بقصد استئصال أعضائهم البشرية منهم وهي كلية من المجني عليه الاول والثاني ونشأ عن ذلك عاهة مستديمة للمجني عليها اية بلبل يستحيل بروها تقدر بنحو 15% وكان ذلك حال كون المتهم الاول طبيب إخصائي كلي ومدير وحدة غسيل الكلي بمستشفي القاهرة الفاطمي وطبيب كلي مقيم بمستشفي التامين الصحي بمدينة نصر وارتكب جريمته باستغلال وظيفته وبطريق الإكراه الواقع على المجني عليهم على النحو المبين في التحقيقات.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

بث مباشر.. «الاقتران العظيم» بين المشترى وزحل

«تزوجت عرفيًا من آخر».. مفاجأة فى قضية «عروس القليوبية» المختفية

مصر للطيران تطالب عملاءها بضرورة التواصل بعد وقف الرحلات للسعودية

موت وخراب ديار.. التحقيق فى مقتل شاب دفع 150 ألفًا وحياته لدخول كلية الشرطة

الصور

image description

استشهاد أمين شرطة ومصرع 3 عناصر إجرامية في اشتباكات بدمياط

image description

استشهاد أمين شرطة أثناء مداهمة وكر مخدرات بدمياط

image description

«حياة كريمة» تطور قرى كفر سعد بدمياط

image description

محافظ دمياط تفتتح مشروع الصرف الصحي بالكاشف الجديد

image description

محافظ دمياط تتابع أعمال رفع تجمعات القمامة بكفر البطيخ (صور)

الأكثر قراءة

«تزوجت عرفيًا من آخر».. مفاجأة فى قضية «عروس القليوبية» المختفية

الصحة العالمية تُحذر من انتشار السلالتين الجديدتين لـ«كورونا»

مصر للطيران تطالب عملاءها بضرورة التواصل بعد وقف الرحلات للسعودية

الصحة العالمية: سلالة كورونا الجديدة أكثر انتشارًا

إنفوجراف

image description

الفرق بين لقاحى «سبوتنيك» و«فايزر» (إنفوجراف)

image description

هؤلاء ممنوعون من لقاح كورونا (انفوجراف)

image description

بديل محلي.. 65% انخفاضا في واردات الوقود منذ 2016 (إنفوجراف)

image description

2 مليار و233 مليون جنيه لمشروع «البتلو» القومي (إنفوجراف)

نجم الساعة

كواليس جلسة محاكمة مدير أعمال هيفاء وهبي

منوعات

الأردن يطلق استراتيجية النزاهة ومكافحة الفساد (2020-2025)

«الدستور» ضمن المرشحين لجائزة «True Story Award» العالمية

جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادى الازهرى 2021

أعراض كورونا توقظ السرطان في الجسم

أيام زمان

عبد الحليم حاربنى وغار منى.. اعترافات لـ حسين فهمى

حكاية النفسنة بين سعاد حسنى وفاتن حمامة

بطلها مخرج شهير.. أقوى شائعة طاردت الفنانة نجلاء فتحى

نجيب محفوظ يشيد بأداء منتخب المغرب فى كأس العالم 86

مقالات الرأي
د. منى حلمى
سأصنع «كفنى» من أغصان الشجر وأوراق الورود «2»
ماجد حبته
سجون سرية.. تعذيب.. وجوانتانامو
د. محمد أحمد داود
خالد جلال مخرجا لحفل افتتاح المهرجان القومي للمسرح
ماجد حبته
استثمار «البرلمان الأوروبى» الخاسر
المزيد

الثقافة

وفاة الكاتبة أمل خالد عن عمر يناهز 55 عامًا

«الدستور» تنافس في القائمة القصيرة لجوائز الصحافة المصرية

حكاية صورة.. قصة توثيق سمير غريب لعاشقين تحت المراقبة

5 عروض لقصور الثقافة بالقومى للمسرح