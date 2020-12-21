تأجيل محاكمة 8 متهمين لإدارتهم جماعة الاتجار بالبشر

أجّلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، محاكمة 8 متهمين لإدارتهم جماعة إجرامية منظمة في الاتجار بالبشر بقسم منشأة ناصر لجلسة 22 ديسمبر.المتهمون بحسب ترتيبهم في أمر الإحالة هم: (مصطفى.ر، طبيب بشري وإبراهيم.س دون عمل وسامح.ر شريك في مقلي ورامي.س وخالد.ي، يعمل سكرتير طبيب وأشرف.ي يعمل نجار مسلح ومصطفى.م يعمل سواق ومصطفى.أ، صاحب معرض سيارات) .تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، وعضوية المستشارين أيمن عبد الخالق ومحمد أحمد صبري، وأمانة سر محمد فريد وهاني شحاتة.كشف أمر إحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية أنهم اسسوا ونظموا إدارة جماعة اجرامية منظمة تعمل بصفة مستمرة بهدف ارتكاب جرائم الاتجار بالبشر وذلك من اجل الحصول بشكل مباشر علي منفعة مادية بأن تعاملوا بالنقل والتسليم في أشخاص طبيعية وهم المجني عليهم إبراهيم محمد وآية بلبل وفاطمة عدلي وكان ذلك باستغلال حاجاتهم للمال بقصد استئصال أعضائهم البشرية منهم وهي كلية من المجني عليه الاول والثاني ونشأ عن ذلك عاهة مستديمة للمجني عليها اية بلبل يستحيل بروها تقدر بنحو 15% وكان ذلك حال كون المتهم الاول طبيب إخصائي كلي ومدير وحدة غسيل الكلي بمستشفي القاهرة الفاطمي وطبيب كلي مقيم بمستشفي التامين الصحي بمدينة نصر وارتكب جريمته باستغلال وظيفته وبطريق الإكراه الواقع على المجني عليهم على النحو المبين في التحقيقات.