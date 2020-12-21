مباحث الكهرباء تضبط 12 ألف قضية سرقة تيار ومخالفات

شنت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي بوزارة الداخلية، حملات أمنية مكبرة، بالتنسيق مع فروعها الجغرافية في المحافظات وأجهزة البحث الجنائي لضبط كافة المخالفات من سرقة تيار كهربائي والهاربين من دفع الغرامات.أسفرت جهود ضباط الإدارة العامة لشرطة الكهرباء خلال 24 ساعة عن ضبط (12209) قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفات.يأتي ذلك فى إطار استراتيجية وزارة الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كافة الأنشطة الإجراميةتم تحرير المحاضر اللازمة والعرض على النيابات المختصة، باتخاذ الإجراءات القانونية، وجار مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية.. لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.