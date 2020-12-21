«الدستور» تنافس في القائمة القصيرة لجوائز الصحافة المصرية

أعلنت نقابة الصحفيين، اليوم، عن «القائمة القصيرة» لجوائز الصحافة المصرية 2020 للأعمال الصحفية المنشورة عام 2019، وتضمنت القائمة الزميل حمدين حجاج من جريدة الدستور بسلسلة حوارات بعنوان «أعيان مصر».وصرح محمود كامل، عضو مجلس النقابة المشرف العام على المسابقة، بأن عدد فروع المسابقة بلغ (25) فرعا، مشيرا إلى أن المسابقة تشهد تنافس (387) زميلة وزميلا للفوز بجوائزها.وقال محمود كامل إن مسابقة جوائز الصحافة المصرية فى نسختها الجديدة، تشهد إعلان القائمة القصيرة للعام الثانى على التوالى لتشجيع الزملاء أصحاب الأعمال الصحفية المتميزة.ومن المقرر أن تجتمع اللجنة العامة للمحكمين وتعلن النتيجة النهائية وقائمة الفائزين خلال أيام.كما قررت لجان التحكيم إعلان نتائج فروع الكاريكاتير، والإخراج، والتصوير الصحفى، وإحسان عبدالقدوس فى السبق الصحفى، مع النتيجة النهائية عقب اجتماع اللجنة العامة للمحكمين.وقررت لجان التحكيم حجب جوائز فروع الشهيد للتغطية الميدانية للأحداث الخطرة، وأحمد رجب فى الكتابة الساخرة، ومصطفى شردى فى المقال السياسى، وحسين عبدالرازق فى الصحافة الاستقصائية.