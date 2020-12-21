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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

هند صبري تبدأ تصوير «عايزة أتطلق» مطلع يناير

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 04:50 م
هند صبري
هند صبري
دعاء عبد المقصود
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تجري الفنانة هند صبري اجتماعات مكثفة مع المخرج هادي الباجوري، للوقوف على التفاصيل المبدئية لمسلسلها الدرامي الجديد "عايزة أتطلق"، والمقرر عرضه العام المقبل على منصة "نتفليكس".

ويعاين هادي الباجوري حاليا أماكن التصوير استعدادا لانطلاق تصوير المسلسل في الأسبوع الأول من يناير المقبل، وذلك عقب الاستقرار على كافة الأبطال المشاركين في المسلسل.

وكانت منصة نتفيلكس قد تعاقدت مع الفنانة سوسن بدر للقيام بدور والدة هند صبري خلال أحداث العمل الذي يعد الجزء الثاني من مسلسل "عايزة اتجوز"

على جانب آخر تواصل هند صبري تصوير مشاهدها ضمن أحداث مسلسلها الدرامي الجديد "هجمة مرتدة" أمام أحمد عز الذي ستعود به إلى المنافسة الرمضانية بعد غياب، وتجسد من خلال العمل شخصية زوجة البطل التي تحاول إحدى الجهات تجنيدها للتجسس على مصر.

فيما قررت شركة سينرجي المنتجة لفيلم "كيرة والجن" الذي تشارك هند صبري فى بطولته تأجيل الفيلم لعام 2022 لحين هدوء الأوضاع في العالم بعد انتشار عدوى فيروس كورونا التي أثرت على عدد جمهور قاعات العرض السينمائي.

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