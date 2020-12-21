السعودية وأمريكا تبحثان التعاون العسكري المشترك

بحث رئيس هيئة الأركان العامة السعودي الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، مع قائد القوات البحرية بالقيادة المركزية الأمريكية الفريق سامويل بابارو، التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين خاصة في الشؤون الدفاعية والعسكرية، بما يضمن أمن واستقرار المنطقة.وأفادت وكالة الأنباء السعودية اليوم الاثنين، أنه جرى - خلال اللقاء - استعراض عدد من القضايا والموضوعات المشتركة بين الجانبين.