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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إجمالى إصابات كورونا فى الكويت ترتفع إلى 148 ألفًًا و209 حالات

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 04:59 م
كورونا في الكويت
كورونا في الكويت
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أعلنت وزارة الصحة الكويتية، عن تسجيل حالة وفاة و230 إصابة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 922 حالة، والإصابات إلى 148 ألفًا و209 حالات.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند- في بيان صحفي، اليوم الإثنين: "جميع الحالات الجديدة ثبتت إصابتها بالفيروس جراء مخالطة حالات مصابة، حيث تقوم الفرق الوقائية بمتابعة أسباب العدوى وتتبع المخالطين وفحصهم، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة".

وأضاف "هناك 55 حالة تتلقى الرعاية الطبية في العناية المركزة، كما أنه تم إجراء 4788 مسحة مخبرية خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليبلغ إجمالي المسحات مليون و223 ألفًا و177 مسحة".

ودعا مجددًا المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بالقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء، وتوصيات وقرارات وزارة الصحة والجهات الرسمية في الدولة، والتي تستهدف احتواء الفيروس والقضاء عليه، موصيًا بالمداومة على الأخذ بكل وسائل وطرق الوقاية من المرض، ومتابعة الحسابات الرسمية المعتمدة حول آخر المستجدات والتطورات.

وكانت وزارة الصحة الكويتية قد أعلنت أمس الأحد، تسجيل 3 وفيات و204 إصابات بفيروس كورونا المستجد.

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