6151 إصابة و191 وفاة بكورونا في إيران

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، تسجيل 6 آلاف و151 إصابة جديدة و191 وفاة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.وقالت المتحدثة باسم الوزارة سيما سادات لاري- في تصريحها الصحفي، وفقًا لوكالة أنباء (إرنا) الإيرانية اليوم الإثنين -: "إن إجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد ارتفع إلی مليون و164 ألفًا و535 شخصًا، كما أن عدد الحالات الحرجة يبلغ 5 آلاف و519 حالة".وأضافت: "أن عدد المتعافین من الفیروس بلغ 894 ألفًا و366 شخصًا حتى الآن، في حين ارتفع إجمالي عدد المتوفين جراء الإصابة بالفیروس إلی 53 ألفًا و816 شخصًا".يُذكر أن إيران تتصدر قائمة الدول الأكثر تضررًا بفيروس كورونا في منطقة الشرق الأوسط.