الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تحتفل ببدء فصل الشتاء

أوضح كتاب التاريخ الكنسي المعروف بـ"السنكسار"، أن الغد هو أول أيام فصل الشتاء، وبحسب التقويم القبطي فاليوم هو الثاني عشر من شهر كيهك، رابع أشهر السنة القبطية لعام 1737 للشهداء.وتقويم الشهداء هو التقويم القبطي الذي تسير عليه مصر، منذ عهد دقلديانوس، الإمبراطور الروماني الذي اضطهد الديانة المسيحية في العالم أجمع، وهو نفس التقويم المصري القديم الذي يسير عليه المصريين في الزراعة وغيرها من المجالات منذ عهد المصريين القدماء.ويشار إلى أن السنكسار هو الكتاب المخصص لتأريخ قصص وشهداء الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، والذي يقرأ منه فصلا يوميا بالقداس الالهي.وبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، الأربعاء الموافق الخامس والعشرين من نوفمبر الماضي، أول أيام صوم الميلاد المجيد، وهو أخر وأول أصوام السنة في التوقيت نفسه، حيث يبدأ في الخامس والعشرين من نوفمبر بشكل سنوي، لينتهي ليلة السابع من يناير من العام التالي له، باحتفالات الكنيسة بعيد الميلاد المجيد.