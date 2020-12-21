عمان والسعودية تبحثان التعاون بين البلدين

التقى وزير الخارجية العماني بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي، اليوم الاثنين، مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان بمقر وزارة الخارجية السعودية في الرياض.وأفادت وكالة الأنباء العمانية، بأن اللقاء قد تناول التأكيد على عمق العلاقات الأخوية المتينة بين البلدين والحرص المشترك على مواصلة التعاون والتنسيق في مختلف المجالات التي تعود بمزيد من المنافع المتبادلة.كما أعرب الوزيران عن دعمهما لمسيرة العمل المشترك في إطار مجلس التعاون لدول الخليج وتبادلا وجهات النظر إزاء عدد من القضايا والمستجدات.