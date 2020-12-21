الكنيسة تحتفل بذكرى نياحة القديس يوحنا المعترف

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم الإثنين، بذكرى رحيل القديس يوحنا المعترف، ولم يذكر كتاب التاريخ الكنسي "السنكسار" الكثير عن القديس يوحنا، غير أنه أحد قديسي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الذين وصلوا لرتبة المعترفين، وبناءً عليه اكتفت الكنيسة بذكر اسمه في القداس الإلهي صباح اليوم.و"المعترفين" هم القديسون الذي نالوا عذابات شديدة تمسكا بالإيمان المسيحي، إلا أنهم لم ينالوا مرتبة الشهادة، لأنهم لم يموتوا جراء ذلك العذاب.وبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، الأربعاء الموافق الخامس والعشرين من نوفمبر الماضي، أول أيام صوم الميلاد المجيد، وهو آخر وأول أصوام السنة في التوقيت نفسه، حيث يبدأ في الخامس والعشرين من نوفمبر بشكل سنوي، لينتهي ليلة السابع من يناير من العام التالي له، باحتفالات الكنيسة بعيد الميلاد المجيد.