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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

الأربعاء.. العرض الخاص لفيلم «ريما»

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 04:44 م
جريدة الدستور
حسين الجندي
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قررت الجهة المنتجة للفيلم السينمائي "ريما" إقامة عرض خاص للفيلم يوم الأربعاء المقبل، حيث تم توجيه الدعوة للقنوات الفضائية ومواقع الفيديو، من أجل تغطية العرض الخاص.
 
ويقام العرض الخاص في الساعة السابعة والنصف مساءً في مجمع سينمات سينشري بورتو كايرو مول على الطريق الدائري بالتجمع الأول.
 
الفيلم بطولة: محمد ثروت، مايا نصري، والطفلة ريم عبد القادر، إيهاب فهمي، هالة فاخر، فراس سعيد، مها نصار، أحمد امام، آية سليم، منى جمال، أحمد فتحي، علاء مرسي، محمد جمعة، عبد الحميد العوام، منتج فني مدحت لبيب، تصوير أحمد عاشور، تأليف أحمد أنور ومن إخراج معتز حسام.

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