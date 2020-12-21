دياب يطرح «يا دماغي» بعد فترة غياب

طرحت شركة مزيكا أغنية "يا دماغى" لنجم الأغنية دياب والتي يعود بها بعد فترة غياب للساحة الغنائية.تقول كلمات الأغنية: "يا دماغى خدى راحة.. ليزيد الهم ويتمكن.. مشاكلنا عايزة جراحة.. مش نافع ليها مسكن".وتدور الأغنية فى فلك البحث عن الراحة والسعادة، وتغيير السياسة فى الحياة، والبعد عن الضغوط والمشكلات، فالاستجابة الإيجابية تمنع سيطرة القلق والخوف والأحاسيس السلبية غير المريحة التي تقود الإنسان إلى الاضطرابات النفسية.من الأشياء التى لفتت الانتباه تصميم بوستر الأغنية، الذى عبر عن حالتها ومعنى كلماتها، وربطها بأجواء عدم الانشغال بالأزمات، والبعد عن دوائر الهموم النفسية.. أغنية "يا دماغي" هي طابع دراما مقسوم من كلمات الشاعر مصطفي حسن ومن ألحان سامح كريم، وتوزيع إلهامي دهيمة، ومن إنتاج شركة "مزيكا" وهى الآن على اليوتيوب وجميع المتاجر الإلكترونية ومحطات الراديو.