الفرق بين لقاحى «سبوتنيك» و«فايزر» (إنفوجراف)

لقاح سبوتنيك:

لقاح فايزر:

يوجد العديد من اللقاحات على الساحة تفرض نفسها، وما بين لقاحي سبوتنيك وفايزر تشتد المنافسة، لذا في هذه السطور نوضح الفارق بينهما.اسم اللقاح: GAM-COVID-VACالفاعلية: 95%التقنية: يعتمد على الفيروسات الغدية.الجرعات: 2الحفظ والتخزين: 2-8 درجات مئوية.السعر: 10 دولارات للجرعة.اسم اللقاح العلمي: bnt162b2.نسبة الفاعلية: 95% في التجارب النهائية.التقنية: mrna أو الحمض النووي الفيروسي لكورونا.الجرعات: جرعتان يفصل بينهما 28 يومًا.السعر: 20 دولارًا لكل جرعة.التخزين: عند حوالي -70 درجة مئوية ويتطلب مجمدات متخصصة.الترخيص: موافقة إدارة الدواء والغذاء الأمريكية وهيئة تنظيم الأدوية البريطانية.