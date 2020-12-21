الفرق بين لقاحى «سبوتنيك» و«فايزر» (إنفوجراف)
الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 04:43 م
شيماء دهبطباعة
يوجد العديد من اللقاحات على الساحة تفرض نفسها، وما بين لقاحي سبوتنيك وفايزر تشتد المنافسة، لذا في هذه السطور نوضح الفارق بينهما.
لقاح سبوتنيك:
اسم اللقاح: GAM-COVID-VAC
الفاعلية: 95%
التقنية: يعتمد على الفيروسات الغدية.
الجرعات: 2
الحفظ والتخزين: 2-8 درجات مئوية.
السعر: 10 دولارات للجرعة.
لقاح فايزر:
اسم اللقاح العلمي: bnt162b2.
نسبة الفاعلية: 95% في التجارب النهائية.
التقنية: mrna أو الحمض النووي الفيروسي لكورونا.
الجرعات: جرعتان يفصل بينهما 28 يومًا.
السعر: 20 دولارًا لكل جرعة.
التخزين: عند حوالي -70 درجة مئوية ويتطلب مجمدات متخصصة.
الترخيص: موافقة إدارة الدواء والغذاء الأمريكية وهيئة تنظيم الأدوية البريطانية.
لقاح سبوتنيك:
اسم اللقاح: GAM-COVID-VAC
الفاعلية: 95%
التقنية: يعتمد على الفيروسات الغدية.
الجرعات: 2
الحفظ والتخزين: 2-8 درجات مئوية.
السعر: 10 دولارات للجرعة.
لقاح فايزر:
اسم اللقاح العلمي: bnt162b2.
نسبة الفاعلية: 95% في التجارب النهائية.
التقنية: mrna أو الحمض النووي الفيروسي لكورونا.
الجرعات: جرعتان يفصل بينهما 28 يومًا.
السعر: 20 دولارًا لكل جرعة.
التخزين: عند حوالي -70 درجة مئوية ويتطلب مجمدات متخصصة.
الترخيص: موافقة إدارة الدواء والغذاء الأمريكية وهيئة تنظيم الأدوية البريطانية.