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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«التعاون الخليجى» يدين استهداف المنطقة الخضراء فى بغداد

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 04:39 م
الدكتور نايف فلاح
الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف
نيفين أشرف
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أدان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، الهجوم الإرهابي الذي استهدف المنطقة الخضراء في العاصمة العراقية بغداد.

وأعرب الأمين العام، في بيان له، اليوم الإثنين، عن تضامن مجلس التعاون مع جمهورية العراق في محاربة الإرهاب وتعزيز الأمن والاستقرار في أراضيها.

وشدد "الحجرف" على مواقف المجلس الثابتة تجاه الإرهاب والتطرف، ونبذه كل أشكاله وصوره، ورفضه دوافعه ومبرراته، أيًا كان مصدره، والعمل على تجفيف مصادر تمويله ودعمه.

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