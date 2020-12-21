الكلدانية: نشارك في مركز سانت فاتيما للمشورة بدءًا من اليوم

قال الأب بولس ساتي، المُدبر البطريركي للكلدان في مصر، إن الكنيسة الكلدانية تشارك في مركز القديس ألفونس للاعترافات والمشورة الروحية في كاتدرائية بازليك ومزار العذراء سيدة فاتيما.وأضاف الأب بولس ساتي، المتحدث الرسمي للكنيسة الكلدانية، في بيان رسمي له، نُشر عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنه بالتعاون مع الرهبانيات الكاثوليكية في مصر، وابتداءً من اليوم الاثنين ٢١ ديسمبر، سيكون آباء الكنيسة الكلدانية موجودين لسماع الاعترافات حسب أوقات كنيسة سانت فاتيما.وبدأت الكنائس المصرية بمختلف مذاهبها صوم الميلاد المجيد، وهو آخر وأول أصوام السنة في التوقيت نفسه، والذي ينتهي باحتفالات الكنيسة بعيد الميلاد المجيد في الخامس والعشرين من ديسمبر بالنسبة لكافة الكنائس، عدا الكنيسة القبطية الأرثوذكسية التي تحتفل به في السابع من يناير من العام المقبل.