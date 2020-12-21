رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 21 ديسمبر 2020 الموافق 06 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

رئيس وزراء اليمن: السعودية تدعم الحفاظ على الوحدة الوطنية وسيادة البلاد

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 04:55 م
معين عبدالملك
معين عبدالملك
نيفين أشرف
طباعة
قال رئيس الوزراء اليمني معين عبدالملك، الإثنين، إن الحكومة الجديدة جاءت لإنهاء الانقسامات الكبيرة باليمن، مؤكدًا أنها حكومة وحدة وطنية وليست محاصصة.

وأضاف في تصريحات صحفية لقناة «العربية» أن جوهر اتفاق الرياض يتحدث عن إنهاء الانقسامات، مشيرًا إلى أن الفساد والتضخم وسوء المعيشة كانت نتائج للانقسام، كما شدد على أن إنهاء الانقسام سيمنح الحكومة مساحة لحل المشاكل.

وأشاد رئيس وزراء اليمن، بدور المملكة العربية السعودية البنَّاء في بلاده منذ عام 2011، موضحًا أن السعودية تدعم الحفاظ على الوحدة الوطنية وسيادة اليمن.

وأصدر الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي، مرسومًا بشأن تشكيل الحكومة الجديدة وتسمية أعضائها برئاسة معين عبدالملك، وتضم 24 حقيبة وزارية، وفقًا لاتفاق الرياض الموقع في الخامس من نوفمبر العام الماضي، فيما حظى القرار بترحيب عارم على الصعيدين العربي والدولي.

وأعلن عدد من الدول العربية والمنظمات الدولية عن تأييد الحكومة اليمنية الجديدة، مثمنة دور المملكة العربية السعودية وجهودها الدءوبة التي تكللت باتفاق الرياض بين الأطراف اليمنية من جانب الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي.

وفي وقت سابق، أعرب المجلس الانتقالي الجنوبي باليمن، عن تقديره للجهود التي بذلتها الأطراف الدولية وفي مقدمتها دول التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية الراعية للتفاوض لتشكيل حكومة المناصفة بين جنوب اليمن وشماله.

وأكدت هيئة المجلس الانتقالي خلال اجتماعها الأسبوعي، أمس الأحد، أن المجلس سيبذل كل ما في وسعه لدعم الحكومة وإنجاح مهامها، لتحسين الوضع المعيشي للمواطنين، ومكافحة الفساد وحفظ الأمن العام وتوجيه الجهود لحماية الأمن القومي الإقليمي والعربي.

موضوعات متعلقة

مصدر يكشف حقيقة الشاب الذى أغلق فمه بـ«قفل» فى قنا

التفاصيل الكاملة لإحالة مسؤول بالضرائب للمحاكمة بتهمة تضخم الثروة واستغلال النفوذ

ننشر تحريات المباحث في واقعة إغلاق شاب فمه بـ«قفل» في قنا

الصحة العالمية: سلالة كورونا الجديدة أكثر انتشارًا

الصور

image description

استشهاد أمين شرطة أثناء مداهمة وكر مخدرات بدمياط

image description

«حياة كريمة» تطور قرى كفر سعد بدمياط

image description

محافظ أسيوط: تطوير وتجهيز 27 وحدة صحية بتكلفة تقدر بـ384 مليونا

image description

بدء إجراءات نقل كلية الزراعة بجامعة دمياط إلى مقرها الجديد

image description

محافظ دمياط تتابع آخر المستجدات لإقامة الدورة الخامسة من معرض صنع فى المحافظة

الأكثر قراءة

«تزوجت عرفيًا من آخر».. مفاجأة فى قضية «عروس القليوبية» المختفية

الصحة العالمية تُحذر من انتشار السلالتين الجديدتين لـ«كورونا»

مصر للطيران تطالب عملاءها بضرورة التواصل بعد وقف الرحلات للسعودية

الصحة العالمية: سلالة كورونا الجديدة أكثر انتشارًا

إنفوجراف

image description

الفرق بين لقاحى «سبوتنيك» و«فايزر» (إنفوجراف)

image description

هؤلاء ممنوعون من لقاح كورونا (انفوجراف)

image description

بديل محلي.. 65% انخفاضا في واردات الوقود منذ 2016 (إنفوجراف)

image description

2 مليار و233 مليون جنيه لمشروع «البتلو» القومي (إنفوجراف)

نجم الساعة

كواليس جلسة محاكمة مدير أعمال هيفاء وهبي

منوعات

«الدستور» ضمن المرشحين لجائزة «True Story Award» العالمية

جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادى الازهرى 2021

أعراض كورونا توقظ السرطان في الجسم

انشاء محمية ضفادع في الإكوادور لإنقاذها من خطر الانقراض

أيام زمان

عبد الحليم حاربنى وغار منى.. اعترافات لـ حسين فهمى

حكاية النفسنة بين سعاد حسنى وفاتن حمامة

بطلها مخرج شهير.. أقوى شائعة طاردت الفنانة نجلاء فتحى

نجيب محفوظ يشيد بأداء منتخب المغرب فى كأس العالم 86

مقالات الرأي
د. منى حلمى
سأصنع «كفنى» من أغصان الشجر وأوراق الورود «2»
ماجد حبته
سجون سرية.. تعذيب.. وجوانتانامو
د. محمد أحمد داود
خالد جلال مخرجا لحفل افتتاح المهرجان القومي للمسرح
ماجد حبته
استثمار «البرلمان الأوروبى» الخاسر
المزيد

الثقافة

«الدستور» تنافس في القائمة القصيرة لجوائز الصحافة المصرية

حكاية صورة.. قصة توثيق سمير غريب لعاشقين تحت المراقبة

5 عروض لقصور الثقافة بالقومى للمسرح

تجديد الأثاث «الديكوباج».. ندوة في بيت السناري