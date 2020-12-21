رئيس وزراء اليمن: السعودية تدعم الحفاظ على الوحدة الوطنية وسيادة البلاد

قال رئيس الوزراء اليمني معين عبدالملك، الإثنين، إن الحكومة الجديدة جاءت لإنهاء الانقسامات الكبيرة باليمن، مؤكدًا أنها حكومة وحدة وطنية وليست محاصصة.وأضاف في تصريحات صحفية لقناة «العربية» أن جوهر اتفاق الرياض يتحدث عن إنهاء الانقسامات، مشيرًا إلى أن الفساد والتضخم وسوء المعيشة كانت نتائج للانقسام، كما شدد على أن إنهاء الانقسام سيمنح الحكومة مساحة لحل المشاكل.وأشاد رئيس وزراء اليمن، بدور المملكة العربية السعودية البنَّاء في بلاده منذ عام 2011، موضحًا أن السعودية تدعم الحفاظ على الوحدة الوطنية وسيادة اليمن.وأصدر الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي، مرسومًا بشأن تشكيل الحكومة الجديدة وتسمية أعضائها برئاسة معين عبدالملك، وتضم 24 حقيبة وزارية، وفقًا لاتفاق الرياض الموقع في الخامس من نوفمبر العام الماضي، فيما حظى القرار بترحيب عارم على الصعيدين العربي والدولي.وأعلن عدد من الدول العربية والمنظمات الدولية عن تأييد الحكومة اليمنية الجديدة، مثمنة دور المملكة العربية السعودية وجهودها الدءوبة التي تكللت باتفاق الرياض بين الأطراف اليمنية من جانب الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي.وفي وقت سابق، أعرب المجلس الانتقالي الجنوبي باليمن، عن تقديره للجهود التي بذلتها الأطراف الدولية وفي مقدمتها دول التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية الراعية للتفاوض لتشكيل حكومة المناصفة بين جنوب اليمن وشماله.وأكدت هيئة المجلس الانتقالي خلال اجتماعها الأسبوعي، أمس الأحد، أن المجلس سيبذل كل ما في وسعه لدعم الحكومة وإنجاح مهامها، لتحسين الوضع المعيشي للمواطنين، ومكافحة الفساد وحفظ الأمن العام وتوجيه الجهود لحماية الأمن القومي الإقليمي والعربي.