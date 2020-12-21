انطلاق الاجتماع الثانى للجنة العسكرية الموريتانية المغربية المشتركة

بدأت، اليوم الإثنين في نواكشوط، فعاليات الاجتماع الثاني للجنة العسكرية المشتركة الموريتانية المغربية، برئاسة قائد الأركان الموريتاني الفريق أول محمد مكت، والمفتش العام للقوات المسلحة الملكية المغربية الفريق أول عبد الفتاح الوراق.وذكرت الإذاعة الموريتانية أن الاجتماع يهدف إلى تعزيز علاقات التعاون العسكري الموريتاني المغربي في مختلف المجالات العسكرية والأمنية وآفاق تطوير وتنمية هذا التعاون في المستقبل.يأتي هذا الاجتماع في إطار زيارة المفتش العام للقوات المسلحة الملكية المغربية إلى العاصمة الموريتانية، والتي تستمر 3 أيام، على رأس وفد مهم من قطاعه.