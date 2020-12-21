كنيسة سان جوزيف للآباء الفرنسيسكان تحتفل بالكريسماس

قال الأب مُراد مجلع، الخادم الإقليمي لإقليم العائلة المُقدسة للرهبان الفرنسيسكان الكاثوليك بمصر، إن كنيسة سان جوزيف للآباء الرهبان الفرنسيسكان بوسط القاهرة، احتفلت بكورال الكريسماس وسط إجراءات احترازية مكثفة.وأضاف الأب مراد مجلع، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنه شارك بالحضور عدد من الرهبان والراهبات والفنانين والدبلوماسيين.وبدأت الكنائس المصرية بمختلف مذاهبها صوم الميلاد المجيد، وهو آخر وأول أصوام السنة في التوقيت نفسه، والذي ينتهي باحتفالات الكنيسة بعيد الميلاد المجيد في الخامس والعشرين من ديسمبر بالنسبة لكل الكنائس، عدا الكنيسة القبطية الأرثوذكسية التي تحتفل به في السابع من يناير من العام المقبل.