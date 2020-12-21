الدفاع الروسية تعلن وصول 650 قافلة إنسانية أممية إلى سوريا

قال وزير الدفاع الروسي، سيرجي شويجو، إنه تم وصول أكثر من 650 قافلة إنسانية تابعة للأمم المتحدة إلى سوريا خلال عام 2020.وأضاف شويجو، في اجتماع موسع لهيئة رئاسة وزارة الدفاع وفقًا لوسائل إعلام روسية الاثنين: "إن مجموعة القوات الروسية تواصل العمل كطرف ضامن للحفاظ على السلام في سوريا، حيث تمت مرافقة وضمان وصول أكثر من 650 قافلة إنسانية تابعة للأمم المتحدة".