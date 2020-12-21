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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

الأرصاد: طقس الغد مائل للدفء نهارًا بارد ليلًا.. والقاهرة 13

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 04:44 م
طقس مائل للدفء
طقس مائل للدفء
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا، الثلاثاء، طقس مائل للدفء نهارا، والرياح معتدلة، بارد ليلا على القاهرة والوجه البحري.. طقس معتدل نهارا على السواحل الغربية، مائل للدفء نهارا على السواحل الشرقية، والرياح معتدلة تنشط أحيانا غربا، بارد ليلا على السواحل الشمالية.. طقس مائل للحرارة نهارا على جنوب سيناء، بارد ليلا، والرياح معتدلة نهارا تنشط على خليج السويس.. طقس مائل للدفء نهارا، والرياح معتدلة، شديد البرودة ليلا على شمال الصعيد.. طقس مائل للحرارة نهارا، والرياح معتدلة، شديد البرودة ليلا على جنوب الصعيد.

 وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى
القاهرة 21 13
الإسكندرية 20 13
وادي النطرون 21 14
طنطا 21 12
شبين الكوم 21 13
دمنهور 20 13
بلطيم 21 14
مطروح 20 12
السلوم 19 12
سيوة 18 10
بورسعيد 21 15
دمياط 21 14
الزقازيق 21 13
المنصورة 20 12
الإسماعيلية 22 11
السويس 21 12
العريش 20 12
رفح 20 12
رأس سدر 22 12
نخل 18 04
نويبع 23 17
طابا 21 13
كاترين 20 05
الطور 24 12
شرم الشيخ 25 16
الغردقة 26 16
مرسى علم 25 15
الفيوم 21 10
بني سويف 22 10
المنيا 22 08
أسيوط 23 09
سوهاج 23 10
قنا 25 10
الأقصر 26 11
أسوان 27 12
إدفو 27 12
أبوسمبل 26 12
الوادي الجديد 26 08
شلاتين 27 18
أبورماد 26 18
حلايب 26 19
رأس حدربة 25 19

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