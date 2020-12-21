وزير الصحة السعودي: فيروس كورونا المتحور ليس أسوأ من «كوفيد 19»

قال وزير الصحة السعودي، توفيق الربيعة، إن الفيروس المتحور من سلالة فيروس كورونا المستجد، يخضع للدراسة ويتم متابعته باهتمام، مؤكدًا حرص القيادة السعودية على اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية بمنع السفر لتقييم الوضع حتى تُفهم طبيعة هذا الفيروس.وأضاف «الربيعة» في تصريح له اليوم أوردته وكالة الأنباء السعودية «واس»، أن فيروس كورونا المتحور ليس أسوأ من «كوفيد 19» وسرعة انتشاره تحت الدراسة حاليًا، مشيرًا إلى أن اللقاح الذي تستخدمه المملكة فعال معه.وأعلنت وزارة الصحة السعودية، منذ قليل، تسجيل 168 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، بالإضافة إلى تسجيل 9 حالات وفاة جديدة، وتسجيل 211 حالة شفاء ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 352،089 حالة منذ بداية الجائحة.