جو بايدن يتلقى لقاح فيروس كورونا علانية اليوم

يعتزم الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن تلقي لقاح فيروس كورونا المستجد علانية، اليوم الإثنين، بهدف تعزيز الثقة في أنه آمن قبل توزيعه على نطاق واسع العام المقبل.وكان بايدن 78 عامًا، قد تعهد بجعل مكافحة الفيروس، الذي أودى بحياة أكثر من 300 ألف أمريكي وأصيب به ما يزيد عن 17 مليونًا، أولويته القصوى عندما يتولى الرئاسة في 20 يناير.وقال مسؤول في فريق بايدن الانتقالي الأسبوع الماضي إنه سيتلقى جرعة من لقاح فايزر اليوم الاثنين بينما ستحصل نائبته المنتخبة كاملا هاريس على اللقاح في الأسبوع التالي.وأظهر استطلاع أجرته رويترزإبسوس بين الثاني والثامن من ديسمبر أن 61 بالمئة فقط أبدوا استعدادهم لتلقي اللقاح.