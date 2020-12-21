كوشنر: ثمار «سلام ترامب» في الشرق الأوسط ستبقى لسنوات طويلة

أكد كبير مستشاري البيت الأبيض جاريد كوشنر، إن قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أدت إلى تغيير جذري في المنطقة العربية، مشيرًا إلى أن التغيير قد بدأ بالفعل.وقال كوشنر، في كلمة له اليوم الإثنين، إن قرارت ترامب قادت إلى السلام، مؤكدًا أن الاتفاقات الأخيرة التي تم توقيعها مع عدد من الدول العربية، ستستمر إذا نظرت الدول إلى المصالح المشتركة.وأضاف قائلًا: "أنقل تحياتي إلى العاهل المغربي على قراره الشجاع والتاريخي الذي اتخذه بخصوص السلام".وقال كبير مستشاري الرئيس الأمريكي، إن "الإمارات أصبحت أهم الوجهات السياحية للإسرائيليين بعد اتفاق السلام" حسب قوله.