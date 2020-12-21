المعارضة المجرية تتحد ضد «أوربان» في انتخابات 2022

وحدت ستة أحزاب معارضة مجرية صفوفها في محاولة للإطاحة برئيس الوزراء فيكتور أوربان وحزبه اليميني "فيدز" في الانتخابات البرلمانية عام 2022، وفقا لاتفاق تم التوصل إليه أمس الأحد.ويغطي التحالف طيفا واسعا من الأحزاب، ويضم "التحالف الديمقراطي" اليساري الليبرالي و"الحزب الاشتراكي المجري" وحزب "السياسة يمكن أن تكون مختلفة" المعني بالبيئة وحزب "الزخم الليبرالي" وحزب "جوبيك" اليميني.وفي الشهور الأخيرة، اتفقت الأحزاب بالفعل على تقديم مرشحين مشتركين للمناصب العليا، بالإضافة إلى تقديم مرشحين مشتركين في دوائر انتخابية فردية.