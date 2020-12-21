ألمانيا تدعو إيران لالتزاماتها ووقف انتهاك الاتفاق النووي

شددت ألمانيا، اليوم الإثنين، على ضرورة عودة إيران إلى الالتزامات السابقة ووقف انتهاكاتها للاتفاق النووي الإيراني، بعد مناقشة وزراء خارجية الدول الأوروبية الأعضاء في الاتفاق النووي الإيراني، افتراضيًا اليوم الإثنين، ضمن اللجنة المشتركة لمتابعة الاتفاق، مستجدات هذا الملف.وقال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس: "نحن نحاول منذ فترة إنقاذ الاتفاق، لكن الوضع معقد"، مضيفًا "على إيران العودة للاتفاق النووي ووقف خروقاتها".وتابع قائلًا: "إن الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن كان واضحا بأنه سيعود للاتفاق النووي في حال التزام السلطات الإيرانية بواجباتها".إلى ذلك، اعتبر ماس أنه يجب منع إيران من امتلاك أسلحة نووية بالحوار، إلا أنه أقر في الوقت عينه بأن الوضع يتعقد بسبب الأعمال التي تقوم بها إيران في المنطقة.كما أضاف أن الأعمال الجارية في منشأة نطنز تدل على أن ايران ليست ملتزمة بالاتفاق.