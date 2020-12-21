كرم جبر: مصر كان مخطط لها أن تظل في الفوضى 30 عامًا

أكد كرم جابر رئيس الهيئة الوطنية لتنظيم الإعلام أن الدولة المصرية كان مخططًا لها أن تظل في الفوضي 30 عامًا وذلك تحت حكم جماعة الاخوان الإرهابية حتي تسقط الدولة المصرية.وأشار" جبر" أن انهيار مصر يعد انهيارًا للمنطقة العربية، مشيرًا الي أعمال النهب والقتل التي شهدتها مصر في تلك الفترة، وكذلك الأزمات التي كان يتم التخطيط لها كالبنزين والعيش.وأكد رئيس الوطنية للإعلام أن قوى الشر حاولت إحداث حروب دينية بين المسلمين والشيعة، مؤكدًا أن ذلك إذا حدث في مصر سيكون مخيفًا ومرعبًا.وأشار "جبر" إلى محاولات هدم مؤسسات الدولة من خلال المظاهرات واسقاط القضاء، واستدعى تظاهرات القضاء والضباط الملتحين والطرف الثالث وغيرها من الاحداث التي أكدت سعي جماعات الإخوان الإرهابية لاسقاط مصر.وتحدث "كرم جبر" عن شراء الأراضي وتغيير بطاقات الهوية التي حدثت في عهد "محمد مرسي" لاحتلال سيناء بالنموذج الفلسطيني، مؤكدًا أن الرئيس عبد الناصر رفض ذلك لتظل القضية الفلسطينية وتظل المساعي لحلها.يذكر أن محافظة بورسعيد قد نظمت احتفالية كبرى بمناسبة ذكرى انتصارات عام 1956، وذلك بحضور كرم جبر رئيس المجلس الأعلى للإعلام، واللواء مصطفي كامل محافظ بورسعيد الأسبق وعضو مجلس الشيوخ، والنائب عاطف علم الدين، والدكتور عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد، وعددًا من القيادات التنفيذية والشعبية.حملت الاحتفالية عنوان "مسيرة مدينة قاهرة للعدوان إلى قاطرة التنمية لمصر وحجر زاوية في بناء الشخصية المصرية، وشهدت الاحتفالية حضورًا شبابيًا كبيرًا.تضمنت الاحتفالية ندوة لكرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للإعلام واللواء مصطفي كامل محافظ بورسعيد الأسبق، وأقيمت الندوة بمنطقة جنوب بورسعيد داخل قاعة المؤتمرات بقرية بورتو سعيد السياحية.