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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

كرم جبر: «الإرهابية» سعت لوضع حدود جديدة على أساس ديني برعاية إسرائيلية

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 03:08 م
جريدة الدستور
بورسعيد:شيماء رشاد
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أكد كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى للإعلام، أن جماعة الإخوان الإرهابية كانت تسعى لترسيم حدود جديدة للدولة المصرية على أساس ديني برعاية اسرائيل، مشيرا إلى أن انهيار مصر يعد انهيارًا للمنطقة العربية، وأن أعمال النهب والقتل الذي شهدتها مصر وكذلك الأزمات كان يتم التخطيط لها كالبنزين والعيش.

وقال رئيس المجلس الأعلى للإعلام، أن قوى الشر حاولت إحداث حروب دينية بين المسلمين والشيعة، مؤكدًا أن ذلك إذا حدث في مصر سيكون مخيفًا ومرعبًا، ولفت إلي محاولات هدم مؤسسات الدولة مظاهرات وإسقاط القضاء، واستدعي تظاهرات القضاة والضباط الملتحين والطرف الثالث وغيرها من الاحداث التي أكدت سعي جماعات الإخوان الإرهابية لاسقاط مصر.


وتحدث " جبر"عن شراء الأراضي وتغيير بطاقات الهوية التي حدثت في عهد محمد مرسي لاحتلال سيناء بالنموذج الفلسطيني، مؤكدًا أن الرئيس عبد الناصر رفض ذلك لتظل القضية الفلسطينية ويظل المساعي لحلها، وأكد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وقف أمام محاولات جماعات الشر والظلام لاسقاط مصر وتقسيم حدودها لصالح دولة إسرائيل.

يذكر ان محافظة بورسعيد قد نظمت احتفالية كبري بمناسبة ذكري انتصارات عام 1956، وذلك بحضور  كرم جبر رئيس المجلس الأعلى للإعلام، واللواء مصطفي كامل، محافظ بورسعيد الأسبق وعضو مجلس الشيوخ، والنائب عاطف علم الدين، والدكتور عمرو عثمان، نائب محافظ بورسعيد، وعددًا من القيادات التنفيذية والشعبية.

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