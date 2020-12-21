ترامب يشكك في الانتخابات مجددًا: «مزورة»

جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اتهامه بتزوير الانتخابات الأمريكية الأخيرة التي فاز بها منافسه من الحزب الديمقراطي جو بايدن، مؤكدًا انخفاض نسبة الأصوات بولاية بنسلفانيا.وكتب ترامب، في تغريدة عبر صفحته الرسمية بموقع التغريدات «تويتر»: «أخبار كبيرة قادمة من ولاية بنسلفانيا.. انخفاض كبير جدًا في الاقتراع غير القانوني ولا يمكن تفسيره.. هذه الانتخابات مزورة!».وفي وقت سابق، أعلنت الحملة الانتخابية للرئيس ترامب، أنها ستطالب المحكمة العليا مجددًا بإلغاء نتائج الانتخابات في ولاية بنسلفانيا، مشككة في فوز الرئيس المنتخب جو بايدن.وقال رودي جولياني، محامي ترامب، في بيان صدر عن الحملة، إنها طالبت المحكمة العليا بإلغاء 3 أحكام أصدرتها محكمة ولاية بنسلفانيا بشأن قواعد الاقتراع عبر البريد.وأضاف: "نسعى لإلغاء قرارات جردت برلمان بنسلفانيا من وسائل حماية تتعلق بالتزوير في التصويت بالبريد".