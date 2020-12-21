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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ألمانيا تحث إيران على عدم تفويت فرصة التقارب مع الولايات المتحدة

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 03:07 م
هايكو ماس
هايكو ماس
وكالات
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حث وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، إيران، اليوم الإثنين، على عدم تفويت فرصة احتمال عودة الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، إلى الاتفاق النووي.

وأضاف «ماس»، في تصريحات أدلى بها بعد مؤتمر بالفيديو مع مسئولين من الدول الموقّعة على الاتفاق النووي، أن على إيران تفادي اتخاذ أي خطوات تكتيكية تجعل من الصعب على بايدن التراجع عن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانسحاب من الاتفاق.

وقال للصحفيين: «لنجعل التقارب مع الولايات المتحدة في عهد بايدن ممكنا، يجب ألا تكون هناك مناورات تكتيكية أخرى من النوع الذي رأينا الكثير منه مؤخرًا، يجب ألا تضيع هذه الفرصة، هذه الفرصة السانحة الأخيرة».

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